{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" обыграло "Ахмат" впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу

Встреча на "Ахмат-Арене" завершилась со счетом 3:2
Константин Рауш и Максимилиан Филипп Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Константин Рауш и Максимилиан Филипп
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо" в гостях победило грозненский "Ахмат" со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Динамо" отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У "Ахмата" голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из "Краснодара". Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за "Кёльн", отличился в матче против "Пройсена" (7:0).

Лучшим игроком матча признан Филипп.

"Динамо" не могло обыграть "Ахмат" на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу бело-голубые одержали дома со счетом 3:0 23 ноября 2014 года в матче чемпионата. Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. Команды встретились в 24-й раз в истории, "Динамо" одержало восьмую победу, семь раз сильнее оказывались футболисты "Ахмата", еще девять матчей завершились вничью.

"Динамо" занимает шестое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 22 матчей. "Ахмат" замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте, в активе грозненского клуба 20 очков после 22 игр. В следующем туре 22 марта "Динамо" в гостях встретится с "Краснодаром", в этот же день "Ахмат" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21145237-947
2Краснодар21118236-2041
3Ростов21115538-3138
4Локомотив21115529-2438
5ЦСКА21105629-2235
6Динамо2286820-2530
7Арсенал2184925-2628
8Уфа2168716-1926
9Урал2167825-3425
10Спартак21741021-2225
11Оренбург21651025-3323
12Крылья Советов21641122-2622
13Тамбов21641123-2722
14Сочи21561024-2821
15Рубин2148911-2220
16Ахмат22481016-2920
Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Глава IIHF 16 марта встретится с министром спорта Швейцарии по вопросу проведения ЧМ
Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС