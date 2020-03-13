"Динамо" обыграло "Ахмат" впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо" в гостях победило грозненский "Ахмат" со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Динамо" отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У "Ахмата" голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из "Краснодара". Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за "Кёльн", отличился в матче против "Пройсена" (7:0).

Лучшим игроком матча признан Филипп.

"Динамо" не могло обыграть "Ахмат" на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу бело-голубые одержали дома со счетом 3:0 23 ноября 2014 года в матче чемпионата. Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. Команды встретились в 24-й раз в истории, "Динамо" одержало восьмую победу, семь раз сильнее оказывались футболисты "Ахмата", еще девять матчей завершились вничью.

"Динамо" занимает шестое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 22 матчей. "Ахмат" замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте, в активе грозненского клуба 20 очков после 22 игр. В следующем туре 22 марта "Динамо" в гостях встретится с "Краснодаром", в этот же день "Ахмат" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".