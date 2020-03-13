"Динамо" обыграло "Ахмат" впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо" в гостях победило грозненский "Ахмат" со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
В составе "Динамо" отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У "Ахмата" голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из "Краснодара". Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за "Кёльн", отличился в матче против "Пройсена" (7:0).
Лучшим игроком матча признан Филипп.
"Динамо" не могло обыграть "Ахмат" на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу бело-голубые одержали дома со счетом 3:0 23 ноября 2014 года в матче чемпионата. Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. Команды встретились в 24-й раз в истории, "Динамо" одержало восьмую победу, семь раз сильнее оказывались футболисты "Ахмата", еще девять матчей завершились вничью.
"Динамо" занимает шестое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 22 матчей. "Ахмат" замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте, в активе грозненского клуба 20 очков после 22 игр. В следующем туре 22 марта "Динамо" в гостях встретится с "Краснодаром", в этот же день "Ахмат" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|14
|5
|2
|37-9
|47
|2
|Краснодар
|21
|11
|8
|2
|36-20
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|8
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|9
|Урал
|21
|6
|7
|8
|25-34
|25
|10
|Спартак
|21
|7
|4
|10
|21-22
|25
|11
|Оренбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|13
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|14
|Сочи
|21
|5
|6
|10
|24-28
|21
|15
|Рубин
|21
|4
|8
|9
|11-22
|20
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20