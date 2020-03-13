Глава IIHF 16 марта встретится с министром спорта Швейцарии по вопросу проведения ЧМ

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в понедельник встретится с министром спорта Швейцарии Виолой Амерд, чтобы обсудить вопрос организации чемпионата мира. Об этом Фазель рассказал ТАСС.

С 28 февраля в стране действовал запрет на мероприятия с числом участников больше тысячи человек. По этой причине был отменен планировавшийся на 5-15 марта Женевский международный автосалон и ряд других крупных выставок и фестивалей. Отныне порог понижен до 100 человек в связи с продолжающимся распространением коронавируса, которым в стране заразились уже более 1100 человек и семь умерли. Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне 8-24 мая.

"Швейцарское правительство приняло решение изменить максимальное количество людей, которые могут присутствовать на мероприятиях, с 1 тысячи до 100. В понедельник у меня будет встреча с министром спорта Швейцарии, и я посмотрю, как они собираются решать эту ситуацию, - сказал Фазель. - Мы изучаем, какой может быть ситуация в последующие дни, и мы в контакте с теми, кто работает над этим. Сегодня мы отменили четыре турнира [чемпионата мира] во втором и третьем дивизионах в ЮАР, Люксембурге, Исландии и Хорватии".

"Думаю, финальное решение будет в середине апреля. Я думаю, что ситуация с эпидемией изменится, мы это все мониторим. Никто не знает, какой ситуация будет за неделю, две, три [до старта чемпионата]. Мы продолжаем работать над организацией турнира, все трудно", - добавил он.

IIHF ранее отменила женский чемпионат мира, который должен был пройти с конца марта по начало апреля в Канаде, и юниорский чемпионат мира, который должен был состояться в середине апреля в США. Совет IIHF 17 марта проведет конференцию, чтобы обсудить статус проведения мужского чемпионата мира 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.