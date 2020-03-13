ТАСС, 13 марта. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади", - написал 31-летний Фуркад.
Последнюю гонку в карьере Фуркад проведет в субботу, выйдя на старт гонки преследования. Смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира, на его счету семь Больших хрустальных глобусов, причем он выиграл их подряд. Также на его счету пять побед в зачете индивидуальных гонок, семь - в зачете спринтов, восемь - гонок преследования, семь - масс-стартов. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который 20 раз выигрывал золото мировых первенств, при этом оба спорстмена лидируют по числу индивидуальных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.