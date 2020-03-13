Драчев считает, что Фуркад выбрал правильное время для завершения карьеры

31-летний француз объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

"Я считаю, поставить точку на пике карьеры - правильное решение. Он уже доказал, в первую очередь самому себе, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира, и завтра мы узнаем, сумеет ли он завершить карьеру на вершине - завоевать восьмой Кубок мира", - сказал Драчев.

"Понятно, что сказывается возраст, накопилась усталость, поэтому это нормальный ход. К тому же он оставляет французскую команду в хорошем состоянии, в ее составе сейчас много сильных биатлонистов", - добавил глава СБР.

Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.