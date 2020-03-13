Чемпионат России по волейболу будет проходить с ограниченным числом зрителей до 29 марта

ТАСС, 13 марта. Матчи чемпионата России по волейболу до 29 марта из-за коронавируса будут проходить без зрителей или с ограниченным числом болельщиков в соответствии с распоряжениями региональных органов государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В мужском и женском чемпионатах России по волейболу в настоящее время проводится плей-офф. Старт матчей 1/8 финала в первенстве России среди мужчин запланирован на 15 марта. В женском турнире уже сыграны четвертьфиналы, полуфиналы стартуют 14 марта: в серии до двух побед калининградский "Локомотив" встретится с "Уралочкой" из Свердловской области, казанское "Динамо" сыграет с одноименной командой из Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.