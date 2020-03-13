Резцова заявила, что удивилась решению Фуркада завершить карьеру

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова удивилась решению биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру, поскольку была уверена, что он выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом она рассказала ТАСС.

31-летний француз объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

"Честно говоря, я не в курсе его личных дел, контрактов со спонсорами, поэтому для меня эта новость стала полной неожиданностью. Я все-таки думала, что он добегает до Олимпиады. Тем более что появился маленький Бё, который вдруг начал его обыгрывать, это должно было его обозлить и настроить на борьбу на следующие два года, что остались до Игр. Видимо, не хватило силы воли", - сказала Резцова.

"Но я все равно считаю его великим спортсменом. Дай бог ему здоровья и семейного благополучия. Теперь он сможет чаще быть с детьми, побыть папой. За время карьеры он заработал достаточно, и, если понадобится, всегда может открыть фирму, продавать что-нибудь под своим именем", - отметила она.

Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.