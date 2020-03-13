{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

ФИФА рекомендовала перенести международные матчи, запланированные на март и апрель

Окончательное решение по товарищеским матчам будут принимать соответствующие национальные ассоциации
Описание
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 13 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала перенести матчи с участием национальных сборных команд, запланированные на март и апрель, из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Отмечается, что окончательное решение будут принимать организаторы соревнований и соответствующие ассоциации, если речь идет о товарищеских матчах. Ранее ФИФА отложила проведение отборочных матчей чемпионата мира 2022 года, которые должны были пройти в Азии и Южной Америке.

"В консультации с конфедерациями и соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА изучит возможности для изменения расписания любых перенесенных матчей и уверена, что при наличии компромисса со всех сторон будут найдены решения, позволяющие проводить матчи в надлежащее время и с минимальными нарушениями", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Резцова заявила, что удивилась решению Фуркада завершить карьеру
Бывшая российская спортсменка полагала, что француз выступит на Олимпиаде 2022 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС