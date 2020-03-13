ФИФА рекомендовала перенести международные матчи, запланированные на март и апрель

ТАСС, 13 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала перенести матчи с участием национальных сборных команд, запланированные на март и апрель, из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что окончательное решение будут принимать организаторы соревнований и соответствующие ассоциации, если речь идет о товарищеских матчах. Ранее ФИФА отложила проведение отборочных матчей чемпионата мира 2022 года, которые должны были пройти в Азии и Южной Америке.

"В консультации с конфедерациями и соответствующими заинтересованными сторонами ФИФА изучит возможности для изменения расписания любых перенесенных матчей и уверена, что при наличии компромисса со всех сторон будут найдены решения, позволяющие проводить матчи в надлежащее время и с минимальными нарушениями", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.