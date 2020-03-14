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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: Норицыну не удалось помочь биатлонисткам реализовать свой потенциал

В общем зачете Кубка мира лучшей из россиянок идет Екатерина Юрлова-Перхт, занимающая 18-е место
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын не смог помочь своим подопечным в полной мере реализовать потенциал в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В пятницу стало известно, что смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии, которые были запланированы на воскресенье, отменены. Ранее было принято решение об отмене заключительного этапа Кубка мира в Осло. Таким образом, сезон завершится мужской и женской гонками преследования в субботу.

"Очень сильно мы надеялись на Светлану Миронову, она была и является лидером сборной, особенно декабрьские этапы она великолепно прошла, мы видели в ней большой потенциал, - сказал Драчев. - Но что случилось потом, мы будем более четко разбирать, анализируя, что же все-таки случилось после Анси. Она потеряла практически всю форму на весь сезон окончательно. Это, наверное, главная надежда и главное разочарование".

"Лариса Куклина, по факту, является лучшим стрелком в мире, все знают ее качественную работу на стрельбище, но совместить ход и стрельбу ей почему-то в этом году не удалось, - добавил глава СБР. - Некоторые гонки получались идеально, а какие-то проваливала. Потенциал огромный, но не использованный, и здесь роль старшего тренера проявляется, не раскрылись девочки до конца, и это основная причина недовольства [Норициным]".

"Сейчас мы будем обсуждать дальнейший ход событий уже на следующие два года, этапы подготовки, кто будет готовить команды, тренерский совет и правление, мы должны будем подготовить реальный план действий, которые будут до Олимпиады, - подытожил Драчев. - Потому что даже сейчас надо рассматривать предолимпийский сезон только как подготовительный к Играм, исключая все ошибки, которые мы увидели, и это хорошо, что многие ошибки всплыли уже сейчас. Насчет того, кто будет готовить, это чуть позже, у меня и сейчас есть свое мнение, я буду высказывать его на тренерском совете, но дальше посмотрим".

В пятницу состоялись заключительные гонки, идущие в зачет Кубка наций, по итогам которых в том числе распределялись квоты каждой страны на личные гонки следующего сезона Кубка мира. Женская сборная России вернула себе максимальную квоту (шесть биатлонисток), заняв пятое место в Кубке наций. В общем зачете Кубка мира высшее место на данный момент занимает Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся на 18-й строчке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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