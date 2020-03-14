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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: СБР возлагает большие надежды на Юрлову-Перхт в следующем сезоне

На данный момент чемпионка мира идет на 18-м месте в общем зачете Кубка мира, что является лучшим результатом среди россиянок в текущем сезоне
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает на чемпионку мира Екатерину Юрлову-Перхт в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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В пятницу стало известно, что смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Финляндии, которые были запланированы на воскресенье, отменены. Ранее было принято решение об отмене заключительного этапа Кубка мира в Осло. Таким образом, сезон завершится в субботу мужской и женской гонками преследования. На данный момент в общем зачете Кубка мира высшее место среди россиянок занимает 35-летняя Юрлова-Перхт, располагающаяся на 18-й строчке.

"Прекрасно провела сезон Катя Юрлова-Перхт, если бы не эта болезнь после Анси, это не дало ей уверенно пройти январские этапы, - сказал Драчев. - И нам это было бы большой поддержкой, в том числе и в зачетном плане в Кубке наций, все-таки когда вылетает лидер, а она является одним из них, команде бороться тяжело. Она только-только подошла к чемпионату мира и на каждой гонке боролась, у нее в каждой гонке были возможности быть в призерах. Мы продолжаем возлагать большие надежды на нее на следующий год".

Помимо золота чемпионата мира 2015 года в индивидуальной гонке, в ее активе серебро мирового первенства - 2019 в масс-старте, а также золото чемпионата Европы 2019 года в гонке преследования.

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Зимние олимпийские виды спорта
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