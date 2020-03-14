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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев считает, что чемпион мира по биатлону Логинов продолжит карьеру

Ранее 28-летний Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры в связи с непрекращающейся травлей из-за его допингового прошлого

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов продолжит соревновательную карьеру, несмотря на нападки. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее 28-летний Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры в связи с непрекращающейся травлей из-за его допингового прошлого.

"Сейчас я не общался с ним, потому что после чемпионата мира он находится на этапах [Кубка мира], - сказал Драчев. - Не сомневаюсь, что он спокойно отработает и отдохнет этот период до мая, а потом приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне. Я думаю, он продолжит [карьеру], потому что это спортивная жизнь великих теперь уже, Александр стал чемпионом мира, у нас немного таких в личных дисциплинах. Поэтому он должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он".

На турнире в Италии Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку. Также в его активе четыре золотые медали чемпионатов Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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