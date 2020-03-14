Финальные упражнения этапа КМ в Баку по спортивной гимнастике отменены из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Финальные соревнования на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

FIG приняла решение отменить финальные упражнения после того, как правительство Азербайджана объявило о запрете с 14 марта всех массовых мероприятий в стране на месяц. Соревнования в Баку стартовали в четверг, на 14 и 15 марта были запланированы финалы.

В соревнованиях в Баку принимали участие восемь гимнастов из России: Мария Пасека, Анастасия Ильянкова, Дарья Спиридонова, Яна Ворона, Кирилл Прокопьев, Сергей Ельцов, Владислав Поляшов и Алексей Ростов. Ранее генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде сообщила ТАСС, что оргкомитет соревнований сделал все возможное, чтобы защитить участников соревнований от угрозы заражения коронавирусом.

Следующий этап Кубка мира запланирован на 28 марта в британском Бирмингеме, этап в немецком Штутгарте, который должен был пройти 21 и 22 марта, отменен из-за распространения коронавируса.

В Азербайджане выявлены 19 случаев заражения коронавирусом, женщина в возрасте 50 лет умерла, трое выздоровели. Остальные находятся в больницах особого режима.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.