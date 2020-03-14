Резцова не поняла, почему Фуркад хотел подать на нее в суд

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова не поняла, почему француз Мартен Фуркад решил рассмотреть вариант подачи иска к ней за слова о возможном использовании иностранными спортсменами медицинской поддержки для успешного выступления. Об этом она рассказала ТАСС, комментируя решение пятикратного олимпийского чемпиона завершить карьеру.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона - гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

"Может, это его Резцова напугала? - пошутила она. - Если честно, не знаю, почему он тогда так завелся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации. Мне просто было обидно, что он на нас баллоны катит, а все остальные вокруг, получается, чистые и пушистые. Поверьте мне, многие спортсмены грешны".

"Для меня они не авторитеты. Вот Раиса Сметанина - да, она действительно великая спортсменка, сейчас таких нет. И я не могу поверить, что все вокруг такие честные и осуждать надо только нас, а там таких проблем нет. Не думаю, что во всем виноваты одни только мы", - добавила Резцова.

Во время чемпионата мира, который прошел в феврале в итальянском Антхольце, Фуркад заявил, что обсудит с адвокатом возможный иск к Резцовой за слова о медицинской поддержке. Он заявил, что за время карьеры никогда не использовал терапевтические исключения и медицинские препараты.

Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды - серебряные.