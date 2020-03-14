Матыцин ожидает, что слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут в конце мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Российские спортивные власти ожидают проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в конце мая. Такое мнение высказал в Екатеринбурге на встрече со студентами Уральского федерального университета министр спорта России Олег Матыцин.

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

"Сейчас в связи с коронавирусом можно будет сдвинуть сроки рассмотрения в CAS этого дела. Вероятнее всего, будет сдвинуто на конец мая. Но все необходимые действия принимаются, и надеюсь, как минимум, мы защитим интересы спортсменов на Олимпийских играх в Токио, если они состоятся. Пока МОК [Международный олимпийский комитет] не делал никаких заявлений об отмене или переносе, национальная команда России будет участвовать со всеми национальными атрибутами", - сказал Матыцин.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.