Губернатор: подготовка к летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге идет по плану

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Подготовка к Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, идет по намеченному плану. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром спорта Олегом Матыциным.

"Подготовка к Универсиаде идет в плановом порядке. У нас разработан план-график строительства и подготовки объектов инфраструктуры. Он предусматривает сроки проектных и строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию", - сказал Куйвашев.

Во время рабочего совещания по подготовке к проведению Универсиады министр спорта отметил, что федеральные власти и Минспорт поддерживают проект. Также Матыцин рекомендовал использовать при подготовке к Универсиаде опыт Казани и Красноярска, столица Татарстана принимала летнюю Универсиаду в 2013 году, столица Красноярского края - зимнюю Универсиаду в 2019 году.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду (в 1973 году летняя Универсиада состоялась в Москве), которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.