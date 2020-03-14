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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матыцин обсудил с главой Свердловской области организацию турниров в условиях коронавируса

На 17 марта - 3 апреля в Екатеринбурге запланирован турнир претендентов на мировую шахматную корону

ТАСС, 14 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым вопросы организации и проведения крупных спортивных состязаний в условиях ввода ограничений, связанных с распространением в мире коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В ходе беседы Куйвашев отметил, что Свердловская область принимает необходимые меры по противодействию распространению коронавируса при проведении спортивных мероприятий. Матыцин поблагодарил губернатора за принятые меры в рамках организации текущих спортивных мероприятий.

"В Екатеринбурге и Свердловской области спорт является одним из приоритетов. Правительство РФ занимает однозначную позицию, которую обозначил и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Она заключается в том, что мы будем делать все возможное, чтобы на территории РФ при соблюдении максимальных мер обеспечения безопасности и противодействия коронавирусу все-таки проводить соревнования", - сказал Матыцин.

На 17 марта - 3 апреля в Екатеринбурге запланирован турнир претендентов на мировую шахматную корону. С 13 по 15 марта в городе должен был пройти международный турнир "Большой шлем", однако Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отменить его из-за коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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