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Зимние олимпийские виды спорта

Шипулин поможет Логинову преодолеть непростой период в карьере

Ранее Логинов сообщил о возможном завершении карьеры из-за непрекращающихся нападок других биатлонистов, связанных с допинговым прошлым россиянина
Депутат Госдумы Антон Шипулин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Антон Шипулин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин готов оказать поддержку биатлонисту Александру Логинову в тяжелый период его жизни. Об этом Шипулин рассказал на встрече с болельщиками в Москве.

Ранее 28-летний Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры в связи с непрекращающейся травлей из-за его допингового прошлого.

"На Сашу, как и на Евгения Устюгова, сейчас оказывается давление. Рассматривают то, что было шесть лет назад, более десяти лет назад, насколько мне известно, группа юристов сейчас ведет эти дела. Саше сейчас очень тяжело, в Италии мы с ним разговаривали три-четыре часа, сейчас тоже будем разговаривать, что делать дальше, какую стратегию выбирать. Ему нужна поддержка, надеюсь, что в следующем сезоне у него все будет хорошо", - сказал Шипулин.

На чемпионате мира в Италии, который прошел в феврале, Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку. Также в его активе одна серебряная и три бронзовые награды мировых первенств, четыре золотые медали чемпионатов Европы.

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Зимние олимпийские виды спорта
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