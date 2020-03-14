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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой

А Йоханнеса Клебо назвал Лионелем Месси лыжных гонок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Петтер Нортуг сравнил с собой российского лыжника Александра Большунова, который в этом сезоне стал победителем Кубка мира. Об этом он сказал на встрече с болельщиками в Москве.

"Да, я действительно считаю Йоханнеса Клебо Лионелем Месси лыжных гонок. А что касается Большунова, то с кем-то из футбола мне его сравнить сложно. Но он мне напоминает меня, считаю, что Большунов - это современный Нортуг", - сказал он.

34-летний норвежец отметил, что его соотечественникам будет сложно отнять у российского лыжника титул лучшего в Кубке мира, поскольку он значительно моложе тех, кто может составить ему конкуренцию в дистанционных гонках.

"При этом в этом сезоне он тактически стал гораздо сильнее. Конечно, мне еще есть чему его научить, но сейчас он проводит гонки практически идеально", - отметил он.

Большунову 23 года, спортсмен досрочно победил в общем зачете Кубка мира. Он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой Хрустальный глобус.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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