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Массовый спорт

Минспорт РФ работает над вопросом налоговых льгот для частных инвесторов в спорт

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти рассмотрят предложение Минспорта РФ о введении налоговых стимулов для предприятий, вкладывающих средства в развитие физкультуры и спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ прорабатывает вопрос налоговых льгот для бизнес-сообщества, инвестирующего в спорт. Об этом сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече со спортивной общественностью Свердловской области.

"Что касается совершенствования законодательства, есть поручение президента о совершенствовании механизма взаимодействия бизнес-сообщества и государства с точки зрения инвестирования в спортивную отрасль и строительство, потому что есть программа государственно-частного партнерства и в то же время поддержка молодежных, спортивных организаций. Мы сейчас работаем над этим. Председатель правительства эту задачу понимает. Я надеюсь, что мы найдем в ближайшее время механизм", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о возможности налоговой компенсации для бизнеса, финансирующего спорт.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти рассмотрят предложение Минспорта РФ о введении налоговых стимулов для предприятий, вкладывающих средства в развитие физкультуры и спорта. По мнению главы государства, можно пойти и по пути развития частно-государственного партнерства, когда регион или государство помогают с обустройством инфраструктуры для спортивных объектов.

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