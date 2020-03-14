"Спартак" в гостях одержал волевую победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

ТАСС, 14 марта. Московский "Спартак" обыграл в гостях "Оренбург" со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".
У "Спартака" голами отметились Эсекьель Понсе (45-я минута), Джордан Ларссон (72) и Резиуан Мирзов (90), в составе "Оренбурга" мяч забил Джоэль Фамейе (17). "Спартак" одержал первую волевую победу при главном тренере Доменико Тедеско. В конце первого тайма Тедеско получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне, он пропустит следующий матч. Тедеско стал первым тренером в истории, который пропустит матч чемпионата из-за перебора желтых карточек.
Тедеско был назначен главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. При нем московский клуб провел 10 матчей в чемпионате России, в которых были одержаны четыре победы, дважды "Спартак" сыграл вничью и четыре раза проиграл.
Лучшим игроком матча признан вратарь "Спартака" Александр Максименко. В пятницу президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил ТАСС, что на матче будут присутствовать не более пяти тысяч болельщиков из-за мер по борьбе с коронавирусом.
Средний возраст стартового состава "Спартака" составил 22,45 года (самый молодой средний возраст состава команды в матче в XXI веке). По данным портала Transfermarkt, самый молодой состав "Спартака" в матчах чемпионата России вышел на поле 17 августа 1996 года (21,9 года), москвичи в гостях уступили волгоградскому "Ротору" (3:4). Рекордсменом по данному показателю является петербургский "Зенит" (20,6 лет), достижение установлено 29 июня 1992 года в матче против петербургского "Зенита" (0:4).
"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 22 игр. "Оренбург" находится на 11-й позиции, имея на счету 23 очка после 22 матчей. В 23-м туре у "Спартака" запланирован гостевой матч против тульского "Арсенала" 21 марта, в тот же день "Оренбург" должен встретиться на выезде с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|14
|5
|2
|37-9
|47
|2
|Краснодар
|21
|11
|8
|2
|36-20
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|10
|Урал
|21
|6
|7
|8
|25-34
|25
|11
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|13
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|14
|Сочи
|21
|5
|6
|10
|24-28
|21
|15
|Рубин
|21
|4
|8
|9
|11-22
|20
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20