"Спартак" в гостях одержал волевую победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

У "Спартака" голами отметились Эсекьель Понсе (45-я минута), Джордан Ларссон (72) и Резиуан Мирзов (90), в составе "Оренбурга" мяч забил Джоэль Фамейе (17). "Спартак" одержал первую волевую победу при главном тренере Доменико Тедеско. В конце первого тайма Тедеско получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне, он пропустит следующий матч. Тедеско стал первым тренером в истории, который пропустит матч чемпионата из-за перебора желтых карточек.

ТАСС, 14 марта. Московский "Спартак" обыграл в гостях "Оренбург" со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик".

Тедеско был назначен главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. При нем московский клуб провел 10 матчей в чемпионате России, в которых были одержаны четыре победы, дважды "Спартак" сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Лучшим игроком матча признан вратарь "Спартака" Александр Максименко. В пятницу президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил ТАСС, что на матче будут присутствовать не более пяти тысяч болельщиков из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Средний возраст стартового состава "Спартака" составил 22,45 года (самый молодой средний возраст состава команды в матче в XXI веке). По данным портала Transfermarkt, самый молодой состав "Спартака" в матчах чемпионата России вышел на поле 17 августа 1996 года (21,9 года), москвичи в гостях уступили волгоградскому "Ротору" (3:4). Рекордсменом по данному показателю является петербургский "Зенит" (20,6 лет), достижение установлено 29 июня 1992 года в матче против петербургского "Зенита" (0:4).

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 22 игр. "Оренбург" находится на 11-й позиции, имея на счету 23 очка после 22 матчей. В 23-м туре у "Спартака" запланирован гостевой матч против тульского "Арсенала" 21 марта, в тот же день "Оренбург" должен встретиться на выезде с московским "Локомотивом".