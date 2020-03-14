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Футбол в России

Федун: ФК "Спартак" реализовал свои моменты при не очень хорошей игре с "Оренбургом"

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты московского "Спартака" показали не самую хорошую игру в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", но смогли реализовать свои моменты. Такое мнение ТАСС высказал владелец столичного клуба Леонид Федун.

"Спартак" на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. Лучшим игроком матча был назван вратарей гостей Александр Максименко.

"Победили при не очень хорошей игре, но реализовали свои моменты. Максименко - большой молодец", - сказал Федун.

После 22 матчей "Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

Теги
Российский футбол
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