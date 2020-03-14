Федун: ФК "Спартак" реализовал свои моменты при не очень хорошей игре с "Оренбургом"

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты московского "Спартака" показали не самую хорошую игру в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", но смогли реализовать свои моменты. Такое мнение ТАСС высказал владелец столичного клуба Леонид Федун.

"Спартак" на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. Лучшим игроком матча был назван вратарей гостей Александр Максименко.

"Победили при не очень хорошей игре, но реализовали свои моменты. Максименко - большой молодец", - сказал Федун.

После 22 матчей "Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.