Тихонов: без Логинова в сборной РФ по биатлону будет кошмар, он обязан продолжить карьеру

Логинов в феврале впервые в карьере стал чемпионом мира. После завоевания награды несколько иностранных спортсменов в очередной раз выразили недовольство тем, что 28-летний спортсмен не извинился за допинговое нарушение и публично не объяснил причину, по которой семь лет назад в его организм попал запрещенный препарат эритропоэтин. Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок в его адрес.

"Я думаю, он просто обязан продолжить карьеру, доказать всем, здоровья у него хватает, ему сейчас надо просто психологически восстановиться, - сказал Тихонов. - И не надо уходить от вопросов, ответов, надо наоборот. У меня чего только в жизни не было, я всю беду встречал с улыбкой и на трезвую голову, а я прошел и не такую школу, как он. Конечно, [без Логинова] кошмар будет в сборной".

В нынешнем сезоне Логинов стал лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира, заняв седьмое место.