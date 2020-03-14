Мужской чемпионат мира по керлингу в Глазго отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по керлингу отменен из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Турнир должен был пройти с 28 марта по 5 апреля в Глазго.

"Следуя рекомендациям шотландского правительства, мы с глубоким сожалением вынуждены отменить чемпионат мира среди мужчин, - отметила президент WCF Кейт Кейтнесс. - Нашим главным приоритетом являются безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц и персонала, но сейчас это не может быть гарантировано. Выражаю искреннюю признательность нашим спортсменам и иным лицам за терпение и понимание в этом вопросе".

Также было отмечено, что, поскольку чемпионат мира является квалификационным для Олимпийских игр, WCF рассмотрит возможность изменения порядка набора квалификационных очков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.