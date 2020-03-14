Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону в связи с распространением коронавируса может быть перенесен на ноябрь, в случае если это произойдет, в рамках турнира будет осуществлен отбор в национальную команду. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин.

Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

"С вероятностью 99 процентов чемпионат России будет перенесен, - сказал Редькин. - Рассматривается вариант его проведения в ноябре, что позволит провести отбор в сборную России на следующий сезон".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.