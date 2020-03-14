{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Тихонов раскритиковал тренерский состав сборной России по биатлону по итогам сезона

Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что тренеры должны уйти в отставку

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике тренерский коллектив сборной России по итогам сезона-2019/20. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

На эту тему

Кубок мира завершится в субботу женской гонкой преследования. В пятницу состоялись заключительные гонки, идущие в зачет Кубка наций, по итогам которых в том числе определялись квоты каждой страны на личные гонки следующего сезона Кубка мира. Женская сборная России вернула себе максимальную квоту (шесть биатлонисток), заняв пятое место в Кубке наций, мужская команда стала четвертой.

"Я не назову никого, кого я бы оставил работать, тренерский коллектив - абсолютная безграмотность, я еще перед сезоном сказал, когда посмотрел некоторые данные их работы, что дай бог их [биатлонистов] хватит на первые два этапа Кубка мира, - сказал Тихонов. - Мы же не ошибаемся, я почти 13 с половиной лет был президентом Союза биатлонистов России, и мое преимущество было в том, что я сам выступал на всех этих комплексах и в заключительном этапе подготовки к чемпионату мира и Олимпийским играм всегда участвовал. Если говорить по отдельности, то Светлана Миронова должна выигрывать и бороться наравне со всеми, Матвей Елисеев - способен, Саид Халили, Саша Логинов. Психологическая обстановка сумасшедшая просто, все друг друга "поливают", никто ни с кем не разговаривает, кошмар. Я считаю, что, если у них мужское достоинство не потеряно, они должны уйти".

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Евпатория" разгромила "Кызылташ" в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу
Встреча завершилась со счетом 5:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС