"Евпатория" разгромила "Кызылташ" в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" в субботу разгромил со счетом 5:2 на своем поле команду "Кызылташ" из Бахчисарая в матче 17-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Мячи у хозяев забивали Николай Хомич (11-я и 13-я минуты), Ильсур Самигуллин (24), Юрий Максимов (29) и Андрей Васянович (55). В составе гостей отличились Даниил Наговицын (74) и Абдурашидбек Тохиров (77).

В еще одном матче тура "Севастополь" также в домашнем матче выиграл у команды "Фаворит - ВД Кафа" из Феодосии со счетом 2:0.

Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье. "ТСК-Таврия" в Симферополе примет "Океан" из Керчи, а "Инкомспорт" в Ялте встретится с "Крымтеплицей" из поселка Молодежное Симферопольского района.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (30), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Инкомспорт" (9), "Океан" (8).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.