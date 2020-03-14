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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 7:1 в матче РПЛ

Это самая крупная победа в текущем сезоне чемпионата России
Футболисты "Зенита" Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена".

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В составе "Зенита" мячи забили Сердар Азмун (8, 15, 61-я минуты), Артем Дзюба (12, 72 - с пенальти), Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). За "Урал" гол с пенальти забил Андрей Панюков (65). Это самая крупная победа в сезоне.

Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки, на его счету 13 голов. Ближайшим преследователем россиянина является форвард "Ростова" Элдор Шомуродов (11). Приобретенный летом прошлого года за €40 млн бразилец Малком забил первый мяч за "Зенит".

Вратарь Андрей Лунев провел 100-й матч в составе "Зенита". В этих матчах он пропустил 81 мяч и 43 раза сыграл на ноль.

"Урал" ни разу не обыгрывал "Зенит" в матчах чемпионата и Кубка России, уступив в 18 играх и дважды завершив встречи в ничью.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков. "Урал" располагается на десятом месте (25). В 23-м туре у "Зенита" запланирован гостевой матч против московского ЦСКА 22 марта, "Урал" 21 марта дома встретится с казанским "Рубином".

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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