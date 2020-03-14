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Футбол во Франции

Александр Головин продлил контракт с "Монако"

Соглашение рассчитано до 2024 года
Александр Головин (слева) EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин (слева)
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 14 марта. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, продлил контракт с полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 2024 года. Предыдущее истекало в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €25 млн.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года за €30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел 30 матчей за "Монако" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Всего за клуб он сыграл 65 матчей (7 голов, 8 результативных передач). В составе сборной России Головин провел 33 игры, 5 раз поразив ворота соперника и отдав 10 голевых передач.

Выступая за ЦСКА, Головин стал чемпионом России по итогам сезона-2015/16.

"Монако" занимает девятое место в чемпионате Франции, набрав 40 очков после 28 матчей. В пятницу Французская федерация футбола остановила на неопределенный срок все матчи внутренних первенств из-за распространения в стране заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Теги
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