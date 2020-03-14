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Футбол в России

"Рубин" одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв "Арсенал"

Встреча завершилась со счетом 1:0
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Владимир Крайнов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Владимир Крайнов/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Казанский "Рубин" победил в гостях тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров.

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Леонид Слуцкий, возглавивший "Рубин" в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в РПЛ на посту главного тренера казанского клуба. Для команды эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее "Тамбова" (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.

"Арсенал" не может обыграть "Рубин" на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).

"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. "Рубин" поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у "Арсенала" запланирован домашний матч с московским "Спартаком" 21 марта, в этот же день "Рубин" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Краснодар21118236-2041
3Ростов21115538-3138
4Локомотив21115529-2438
5ЦСКА21105629-2235
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2168716-1926
10Урал2267926-4125
11Оренбург22651126-3623
12Рубин2258912-2223
13Крылья Советов21641122-2622
14Тамбов21641123-2722
15Сочи21561024-2821
16Ахмат22481016-2920

 

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