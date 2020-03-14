"Рубин" одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв "Арсенал"

ТАСС, 14 марта. Казанский "Рубин" победил в гостях тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров.
Леонид Слуцкий, возглавивший "Рубин" в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в РПЛ на посту главного тренера казанского клуба. Для команды эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее "Тамбова" (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.
"Арсенал" не может обыграть "Рубин" на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).
"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. "Рубин" поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у "Арсенала" запланирован домашний матч с московским "Спартаком" 21 марта, в этот же день "Рубин" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Краснодар
|21
|11
|8
|2
|36-20
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|10
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|11
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|12
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|13
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|14
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|15
|Сочи
|21
|5
|6
|10
|24-28
|21
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20