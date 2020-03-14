"Рубин" одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв "Арсенал"

Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров.

Леонид Слуцкий, возглавивший "Рубин" в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в РПЛ на посту главного тренера казанского клуба. Для команды эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее "Тамбова" (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.

"Арсенал" не может обыграть "Рубин" на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).

"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. "Рубин" поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у "Арсенала" запланирован домашний матч с московским "Спартаком" 21 марта, в этот же день "Рубин" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".