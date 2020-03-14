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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": могли забить "Уралу" минимум 12 голов

"Зенит" победил в матче РПЛ со счетом 7:1
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты петербургского "Зенита" могли забить как минимум 12 голов в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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В двух предыдущих матчах в РПЛ "Зенит" сыграл вничью со счетом 0:0 с московским "Локомотивом" и "Уфой".

"Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих, - сказал Медведев. - Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно".

"Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно", - заключил Медведев.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков после 22 матчей.

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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