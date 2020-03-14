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КХЛ

Александр Медведев: СКА предлагал "Йокериту" провести игры плей-офф КХЛ в Петербурге

В субботу клуб из Хельсинки сообщил о том, что отказался от участия во втором раунде плей-офф из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петербургский СКА предлагал хельсинкскому "Йокериту" провести матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду СКА, но финский клуб ответил отказом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

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Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

В субботу "Йокерит" сообщил о том, что отказался от участия во втором раунде плей-офф КХЛ против СКА из-за коронавируса. Первый матч был запланирован на 17 марта.

"Мы знаем, что в Финляндии были приняты решения о запрете всех спортивных мероприятий. Мы предложили "Йокериту" провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но "Йокерит", подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал "СКА" удачи в плей-офф", - заявил Медведев.

"Йокерит" завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в Западной конференции. Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), команда в третий раз дошла до второго раунда плей-офф.

По информации финского Национального института здравоохранения и социального развития, в стране зафиксированы 210 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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