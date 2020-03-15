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Бокс

Промоутер Фьюри назвал чушью слова фермера о предложении ему $30 тыс. за прикрытие допинга

По словам фермера Мартина Кэрфута, он сказал Британскому антидопинговому агентству, что боксер провалил допинг-тест из-за некачественного мяса дикого кабана

ТАСС, 15 марта. Промоутер чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал чушью информацию о том, что член команды спортсмена предлагал фермеру $30 тыс. за прикрытие употребления допинга. Комментарий Уоррена приводит газета The Sun.

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В ночь на воскресенье газета Daily Mail опубликовала материал, в котором фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что один из представителей команды Фьюри предлагал ему $30 тыс., чтобы он помог оправдать провал допинг-теста боксера. Фермер должен был сказать Британскому антидопинговому агентству (UKAD), что Фьюри провалил допинг-тест из-за некачественного мяса дикого кабана, которое он ему поставлял. При этом деньги за эти показания, по его словам, он так и не получил.

В декабре 2017 года Британское антидопинговое агентство (UKAD) дисквалифицировало Фьюри за нарушение антидопинговых правил на два года. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывался с 13 декабря 2015 года. Такое же решение UKAD принял в отношении двоюродного брата Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри. В допинг-пробах обеих боксеров, сданных в феврале 2015-го, были обнаружены следы анаболического стероида нандролона.

"Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года, полное ошибок и просьб о деньгах, - рассказал Уоррен о Кэрфуте. - Я сказал ему, чтобы он убирался и обращался в антидопинговое агентство Великобритании, вместо этого он явно продал свою историю газете. Тайсон никогда не встречал этого человека, и его история - чушь".

Глава WBC Маурисио Сулейман сообщил Daily Mail, что полностью поддерживает Фьюри и никаких санкций против него вводить не планируется. При этом UKAD заявило, что проведет собственное расследование.

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