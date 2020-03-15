Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

ТАСС, 15 марта. Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, Роналду оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Футболист находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был обнаружен коронавирус.

В Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией.