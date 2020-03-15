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Отмена соревнований из-за коронавируса

Красноярский "Енисей" попросил отменить матчи за третье место чемпионата России по бенди

Встречи против "Водника" должны пройти 17 и 20 марта в Красноярске и Архангельске

ТАСС, 15 марта. Красноярский "Енисей" обратился в Федерацию хоккея с мячом России с просьбой отменить матч за третье место чемпионата России с архангельским "Водником" по причине ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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Матчи за третье место чемпионата России должны пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта.

"В целях защиты здоровья зрителей и игроков команд просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности отмены матча за третье место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2019/20", - говорится в письме.

Финал турнира между хабаровским "СКА-Нефтяником" и московским "Динамо" запланирован на 21 марта. Он должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом. Решение относительно места проведения финального матча будет принято позднее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
Красноярский крайОтмена соревнований из-за коронавируса
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