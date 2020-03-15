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Лига чемпионов

Неизвестные ограбили дом футболиста "Тоттенхэма" Вертонгена, когда он был на матче ЛЧ

Четыре грабителя, вооруженных ножами и мачете, ворвались в дом бельгийца, где в этот момент находились его жена и двое детей, никто из семьи Вертонгена не получил травм, отделавшись испугом

ТАСС, 15 марта. Дом защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена подвергся ограблению во время матча Лиги чемпионов по футболу, в котором английский клуб в гостях уступил германскому "Лейпцигу" (0:3). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Express.

Инцидент произошел 10 марта. По данным издания, четыре грабителя, вооруженных ножами и мачете, ворвались в дом бельгийца, где в этот момент находились его жена и двое детей. Никто из семьи Вертонгена не получил травм, отделавшись испугом. Полиция занимается поиском грабителей.

Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, куда перешел из нидерландского "Аякса". Всего бельгийский защитник провел 311 матчей в составе лондонского клуба.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает восьмое место, набрав 41 очко после 29 матчей. В Лиге чемпионов нынешнего сезона лондонский клуб выбыл из борьбы в 1/8 финала, уступив "Лейпцигу" по сумме двух встреч (0:1, 0:3).

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