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Отмена соревнований из-за коронавируса

Курносов: ХК "Салават Юлаев" готов к любым решениям в вопросе массовых мероприятий

С целью профилактики распространения коронавируса в республике вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" готов к любому развитию событий в вопросе проведения массовых мероприятий в Башкирии. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор клуба Александр Курносов.

В субботу вечером глава региона Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что с целью профилактики распространения коронавируса в республике вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. В Уфе 22 и 24 марта должны пройти четвертьфинальные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом". Первый матч серии до четырех побед состоится 18 марта в Казани, ранее власти Татарстана приняли решение проводить спортивные соревнования в республике без участия зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

"Пока ничего не понятно [в каком формате пройдут матчи]. Понимаю, что здоровье людей важнее, сейчас это на первом месте. Решение принимаем, к сожалению, не мы, но мы подчинимся любому решению. Здоровье людей всегда на первом месте, а мы готовы к любому развитию и любой ситуации", - сказал Курносов.

В четверг московское "Динамо" обыграло в гостях в овертайме московский "Спартак" со счетом 3:2 в шестом матче первого раунда и вышло в 1/4 финала, где сыграет со столичным ЦСКА. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" при пустых трибунах по решению лиги из-за ситуации с коронавирусом. В субботу финский "Йокерит" объявил о том, что не станет участвовать в плей-офф КХЛ в связи с угрозой распространения коронавируса. В Международной федерации хоккея (IIHF) призывают КХЛ приостановить или отменить сезон, как это уже сделали во всех ведущих европейских чемпионатах.

"Мы постоянно находимся на связи с лигой, консультируемся. Конечно, с другими клубами тоже находимся на связи", - добавил Курносов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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