Казахстанская федерация хоккея уведомила КХЛ, что "Барыс" продолжит участие в плей-офф

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о том, что "Барыс" готов продолжать участие в плей-офф. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Федерация хоккея отменила все местные соревнования. Во втором раунде плей-офф КХЛ "Барыс" должен сыграть с новосибирской "Сибирью", первый матч серии запланирован на 17 марта в Нур-Султане.

"Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что "Барыс" готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф", - сказал гендиректор федерации.

В субботу от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом отказался финский "Йокерит".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В Казахстане зарегистрировано 6 случаев инфицирования.