{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Спартак-2" проиграл "Енисею" и продлил серию без побед до шести матчей в ФНЛ

Московский клуб располагается в зоне вылета

ТАСС, 15 марта. Московский "Спартак-2" проиграл красноярскому "Енисею" со счетом 0:1 в гостевом матче 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на манеже "Енисей" в присутствии 2030 зрителей.

Единственный гол забил Константин Савичев (87-я минута), который является воспитанником "Спартака". На 35-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник Виталий Дьяков, первое предупреждение он получил пятью минутами ранее. Игрок подписал контракт с московским клубом минувшей зимой.

"Спартак-2" не может одержать победу на протяжении шести встреч (три ничьи и три поражения), последний раз клуб побеждал в домашнем матче против саранской "Мордовии" 3 ноября (2:0). В январе главным тренером московского клуба был назначен Роман Пилипчук, под его руководством команда провела две игры (ничья и поражение).

В турнирной таблице "Спартак-2" находится в зоне вылета, занимая 17-е место с 26 очками в 27 матчах (от 15-й строчки, позволяющей сыграть в следующем сезоне ФНЛ, клуб отстает на два очка), красноярский клуб идет 13-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с волгоградским "Ротором", "Енисей" на домашнем поле примет столичное "Торпедо". Обе встречи пройдут 22 марта.

Ранее в воскресенье "СКА-Хабаровск" дома обыграл "Нижний Новгород" (2:0), томская "Томь" на своем поле оказалась сильнее "Краснодара-2" (2:1).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матч молодежного первенства России по футболу прерван из-за драки
Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" получили пять красных карточек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС