"Спартак-2" проиграл "Енисею" и продлил серию без побед до шести матчей в ФНЛ

ТАСС, 15 марта. Московский "Спартак-2" проиграл красноярскому "Енисею" со счетом 0:1 в гостевом матче 27-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на манеже "Енисей" в присутствии 2030 зрителей.

Единственный гол забил Константин Савичев (87-я минута), который является воспитанником "Спартака". На 35-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник Виталий Дьяков, первое предупреждение он получил пятью минутами ранее. Игрок подписал контракт с московским клубом минувшей зимой.

"Спартак-2" не может одержать победу на протяжении шести встреч (три ничьи и три поражения), последний раз клуб побеждал в домашнем матче против саранской "Мордовии" 3 ноября (2:0). В январе главным тренером московского клуба был назначен Роман Пилипчук, под его руководством команда провела две игры (ничья и поражение).

В турнирной таблице "Спартак-2" находится в зоне вылета, занимая 17-е место с 26 очками в 27 матчах (от 15-й строчки, позволяющей сыграть в следующем сезоне ФНЛ, клуб отстает на два очка), красноярский клуб идет 13-м, имея в активе 28 очков после 27 встреч.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с волгоградским "Ротором", "Енисей" на домашнем поле примет столичное "Торпедо". Обе встречи пройдут 22 марта.

Ранее в воскресенье "СКА-Хабаровск" дома обыграл "Нижний Новгород" (2:0), томская "Томь" на своем поле оказалась сильнее "Краснодара-2" (2:1).