Коронавирус обнаружен у бывшего футболиста "Зенита" Гарая, выступающего в "Валенсии"

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита", ныне выступающий за испанскую "Валенсию" аргентинец Эсекьель Гарай заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в Instagram.

Гарай перешел в "Валенсию" в августе 2016 года из "Зенита", стоимость трансфера составила €24 млн. За российскую команду аргентинский защитник провел 75 матчей. В нынешнем сезоне в составе "Валенсии" 33-летний Гарай провел 23 игры во всех турнирах. Вместе с ним за испанскую команду выступает игрок сборной России Денис Черышев.

"Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус у меня дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции", - написал Гарай.