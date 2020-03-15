{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Коронавирус обнаружен у бывшего футболиста "Зенита" Гарая, выступающего в "Валенсии"

Вместе с аргентинцем в испанской команде играет футболист сборной России Денис Черышев
Эсекьель Гарай EPA-EFE/MIGUEL ANGEL POLO
Описание
Эсекьель Гарай
© EPA-EFE/MIGUEL ANGEL POLO

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита", ныне выступающий за испанскую "Валенсию" аргентинец Эсекьель Гарай заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в Instagram.

Гарай перешел в "Валенсию" в августе 2016 года из "Зенита", стоимость трансфера составила €24 млн. За российскую команду аргентинский защитник провел 75 матчей. В нынешнем сезоне в составе "Валенсии" 33-летний Гарай провел 23 игры во всех турнирах. Вместе с ним за испанскую команду выступает игрок сборной России Денис Черышев.

"Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус у меня дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции", - написал Гарай.

Гарай в составе "Зенита" выиграл чемпионат России в сезоне-2014/15 и Кубок России (2015/16). Также на его счету есть победы в Кубке Испании - в сезоне-2010/11 в составе мадридского "Реала" и в сезоне-2018/19 в составе "Валенсии". Выступая за португальскую "Бенфику", в сезоне-2013/14 он выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Вместе со сборной Аргентины Гарай стал олимпийским чемпионом в 2008 году, серебряным призером чемпионата мира 2014 года и Кубка Америки 2015 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матч молодежного первенства России по футболу прерван из-за драки
Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" получили пять красных карточек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС