Коронавирус обнаружен у бывшего футболиста "Зенита" Гарая, выступающего в "Валенсии"

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита", ныне выступающий за испанскую "Валенсию" аргентинец Эсекьель Гарай заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в Instagram.
Гарай перешел в "Валенсию" в августе 2016 года из "Зенита", стоимость трансфера составила €24 млн. За российскую команду аргентинский защитник провел 75 матчей. В нынешнем сезоне в составе "Валенсии" 33-летний Гарай провел 23 игры во всех турнирах. Вместе с ним за испанскую команду выступает игрок сборной России Денис Черышев.
"Я плохо начал 2020 год. Тест на коронавирус у меня дал положительный результат. Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции", - написал Гарай.
Гарай в составе "Зенита" выиграл чемпионат России в сезоне-2014/15 и Кубок России (2015/16). Также на его счету есть победы в Кубке Испании - в сезоне-2010/11 в составе мадридского "Реала" и в сезоне-2018/19 в составе "Валенсии". Выступая за португальскую "Бенфику", в сезоне-2013/14 он выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Вместе со сборной Аргентины Гарай стал олимпийским чемпионом в 2008 году, серебряным призером чемпионата мира 2014 года и Кубка Америки 2015 года.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.