Матч молодежного первенства России по футболу прерван из-за драки

ТАСС, 15 марта. Матч 22-го тура первенства России среди игроков до 19 лет между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов" был прерван по причине драки футболистов команд. Об этом сообщает пресс-служба "Тамбова".
Встреча была остановлена на 82-й минуте при счете 1:1, по ходу матча у "Крыльев Советов" красные карточки получили четыре футболиста, у "Тамбова" был удален один игрок. В концовке игроки устроили потасовку. В итоге самарскому клубу присудили техническое поражение.
' YouTube/ФК "Тамбов"'
"Крылья Советов" занимают в таблице пятое место, набрав 38 очков в 22 матчах. "Тамбов" идет восьмым, имея в активе 36 очков после 22 встреч.