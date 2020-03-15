Матч молодежного первенства России по футболу прерван из-за драки

ТАСС, 15 марта. Матч 22-го тура первенства России среди игроков до 19 лет между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов" был прерван по причине драки футболистов команд. Об этом сообщает пресс-служба "Тамбова".

Встреча была остановлена на 82-й минуте при счете 1:1, по ходу матча у "Крыльев Советов" красные карточки получили четыре футболиста, у "Тамбова" был удален один игрок. В концовке игроки устроили потасовку. В итоге самарскому клубу присудили техническое поражение.