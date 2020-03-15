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Футбол в России

Главный арбитр ошибся, решив досрочно завершить матч молодежного первенства России

Встреча была прервана на 83-й минуте из-за четырех удалений в составе одной из команд

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр встречи 22-го тура молодежного первенства России (до 19 лет) между "Тамбовом" и "Крыльями Советов" Илья Иванов допустил ошибку, приняв решение прервать матч после четырех удалений игроков "Крыльев Советов" и красной карточки, показанной главному тренеру молодежной команды самарского клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе тамбовского клуба по итогам собрания судей и инспектора Российского футбольного союза (РФС), работавшего на матче.

На 66-й минуте был удален игрок "Крыльев Советов", на 77-й минуте при счете 1:1 на поле произошла массовая драка, по итогам которой были удалены еще два футболиста гостей и игрок "Тамбова". После этого игра возобновились, были удалены еще один игрок гостей и главный тренер молодежной команды самарского клуба Владимир Кухлевский. На 83-й минуте Иванов принял решение завершить игру.

"Судья ошибся, решив остановить матч. Согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у "Крыльев Советов" на поле было не менее семи футболистов. Решение по этой игре будет приниматься на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС", - сказали в пресс-службе.

Согласно п. 4.4 регламента первенства среди молодежных команд, матч турнира не подлежит доигровке по причинам недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд либо из-за присутствия на поле в составе одной из команд менее семи игроков.

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