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Отмена соревнований из-за коронавируса

Передача огня организаторам Игр-2020 в Токио пройдет 19 марта без зрителей и журналистов

Такое решение принято в рамках превентивных мер против распространения в стране коронавируса
Зажжение олимпийского огня EPA-EFE/VASSILIS PSOMAS
Описание
Зажжение олимпийского огня
© EPA-EFE/VASSILIS PSOMAS

АФИНЫ, 15 марта. /ТАСС/. Передача огня организаторам Олимпийских игр - 2020 в Токио пройдет 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без зрителей и аккредитованных журналистов. Об этом решении объявил в воскресенье Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции в рамках превентивных мер против распространения в стране коронавируса.

"Национальный олимпийский комитет принял решение, что церемония передачи олимпийского огня оргкомитету "Токио-2020" в четверг, 19 марта, пройдет на стадионе "Панатинаикос" за закрытыми дверьми. Следуя указаниям греческого государства по сдерживанию пандемии коронавируса и для защиты общественного здоровья, выданные аккредитационные карты для журналистов не будут действовать для входа на данную церемонию", - говорится в сообщении.

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НОК Греции остановил эстафету олимпийского огня из-за коронавируса

Ранее НОК заявлял, что церемония передачи олимпийского огня пройдет без публики, однако аккредитованных репортеров предполагалось допустить для ее освещения.

НОК также сообщил в воскресенье, что его собственные офисы будут закрыты с понедельника, 16 марта, до дальнейшего уведомления.

Церемония зажжения огня также прошла без зрителей и журналистов

Торжественная церемония зажжения огня для Игр-2020 в Токио прошла 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес при участии главы НОК Греции Спироса Капралоса, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, специального представителя председателя оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо и десятков других официальных лиц. Журналистов ни на генеральную репетицию, ни на саму церемонию не допустили.

Из Древней Олимпии стартовала по Греции эстафета олимпийского огня для Игр-2020 в Токио, однако НОК ее остановил 13 марта, когда она прибыла в Спарту, куда также приехали сотни людей, чтобы посмотреть на приглашенного в качестве факелоносца звезду Голливуда Джерарда Батлера, сыгравшего прославленного царя спартанцев Леонида в фильме "300 спартанцев". НОК прекратил эстафету из-за опасений распространения коронавируса, сославшись на "неожиданно большое скопление людей, пришедших на церемонию олимпийского огня в Спарте, несмотря на неоднократные рекомендации общественности не собираться на церемониях".

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на 24 июля - 9 августа.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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