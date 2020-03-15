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Турнир претендентов по шахматам

Грищук не исключил, что турнир претендентов может быть прерван из-за коронавируса

Соревнования пройдут с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге
Александр Грищук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Грищук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук не исключил, что турнир претендентов может быть прерван из-за распространения коронавируса. Такое мнение он высказал ТАСС.

Турнир пройдет с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Церемония открытия состоится 16 марта. В соревнованиях от России примут участие Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

"Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу, - сказал Грищук. - Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным. Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность".

"Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это все надо делать, пока вирус еще не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры... Не знаю, странные вещи происходят. А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть", - добавил Грищук.

Победитель турнира претендентов в 2020 году встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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