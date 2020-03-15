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Отмена соревнований из-за коронавируса

Бывший футболист "Рубина" Жонатас заражен коронавирусом

Бразильский нападающий выступает в клубе второго испанского дивизиона "Эльче"
Жонатас EPA/JUAN CARLOS CARDENAS
Описание
Жонатас
© EPA/JUAN CARLOS CARDENAS

ТАСС, 15 марта. Нападающий испанского футбольного клуба "Эльче" Жонатас инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В связи с заболеванием футболиста в клубе объявлен карантин.

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В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел четыре матча за "Эльче", представляющий второй по силе дивизион чемпионата Испании, и забил один гол.

С 2016 по 2017 год бразильский игрок выступал за российский "Рубин", в составе которого принял участие в 35 матчах, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Также он играл в бразильских "Крузейро" и "Коринтиансе", нидерландском АЗ, итальянских "Брешии", "Пескаре", "Торино", испанском "Реал Сосьедаде" и "Ганновере" из Германии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В Испании зарегистрированы 7753 случая заражения новым коронавирусом. Умерли в общей сложности 288 человек с момента выявления первых заболевших.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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