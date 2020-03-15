Борис Ротенберг считает, что "Сочи" победил "Краснодар" в матче РПЛ за счет командной игры

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Сочи" переиграли "Краснодар" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет командной игры. Такое мнение ТАСС высказал владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.

"Сочи" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0. Это позволило сочинскому клубу подняться из зоны вылета на текущее 11-е место (24 очка в 22 матчах).

"Результат на 100% по игре. Сейчас уже видно, что у нас команда, единое целое. Это то, к чему должна стремиться любая команда, один за всех и все за одного. Радует, что ребята сплотились и каждый может заменить другого", - сказал Ротенберг.

Владелец клуба отметил действия на поле Александра Кокорина, которого "Сочи" взял в аренду из петербургского "Зенита". "Саша - неординарный игрок и делает те вещи, которые можно назвать его природным даром. К примеру, он может сместиться туда, куда другой игрок даже не подумает это сделать", - отметил он.