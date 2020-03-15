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Футбол в России

"ТСК-Таврия" проиграла "Океану" в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК-Таврия" в Симферополе со счетом 0:2 проиграл "Океану" из Керчи в домашнем матче 17-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. У хозяев поля мяч в свои ворота забил Ремзи Рамазанов (54-я минута), в составе гостей мяч на счету Дениса Шевчука (74).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Евпатория" - "Кызылташ" - 5:2, "Севастополь" - "Фаворит - ВД Кафа" - 2:0, "Инкомспорт" - "Крымтеплица" - 0:0.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (31), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Океан" (11), "Инкомспорт" (10).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

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