ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" и продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Лучшим игроком встречи признан голкипер гостей Александр Беленов. Число участников матча было ограничено пятью тысячами в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса. Встречу сумели посетить владельцы абонементов столичного клуба и несколько десятков фанатов гостевой команды.

У ЦСКА встречу пропустил хавбек Ильзат Ахметов из-за удаления в гостевом матче прошлого тура против "Ростова" (2:3), защитник Вадим Карпов остался в запасе (красная карточка, которую футболист получил в прошлом туре, была отменена). Полузащитник армейцев Алан Дзагоев впервые с 7 октября 2018 года провел полный матч, до этого он сыграл все 90 минут в домашней встрече чемпионата против московского "Локомотива" (0:1).

Армейцы не могут победить в национальном первенстве на протяжении пяти встреч кряду (три ничьи, два поражения), последний раз подопечные Виктора Гончаренко выигрывали в чемпионате 24 ноября в домашнем матче против самарских "Крыльев Советов" (1:0). "Уфа" второй матч подряд свела к нулевой ничьей, в прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде встречались с лидером чемпионата петербургским "Зенитом". Также эта ничья стала третьей кряду для клубов в очных матчах в рамках чемпионата России, уфимский клуб ни разу в своей истории не обыгрывал армейцев (шесть ничьих, восемь поражений). Команда сыграла девятую ничью в чемпионате, шесть из которых были нулевыми (все - в гостях), по обоим показателям уфимцы лидируют.

ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах. "Уфа" с 27 очками в 22 турах занимает девятую строчку.

В следующем матче у ЦСКА запланирована домашняя встреча против "Зенита", у "Уфы" - домашняя игра с "Тамбовом". Обе встречи намечены на 22 марта.

Ход матча

Организаторы встречи ввели ряд мер по борьбе с коронавирусом, в частности, перед входом на трибуны у всех болельщиков дистанционно измеряли температуру. Как сообщили корреспонденту ТАСС сотрудники безопасности, зрителей с повышенной температурой сначала отправляли на повторное обследование к дежурившей бригаде скорой помощи, в случае подтверждения высокой температуры болельщиков направляли в больницу. Несмотря на ограничения по числу зрителей, попавшие на матч болельщики в беседах с корреспондентом ТАСС отмечали, что команда нуждается в любой поддержке, и поблагодарили клуб за предоставленную возможность посетить игру. При этом многие заявили, что матчи РПЛ должны быть отменены до улучшения ситуации с коронавирусом.

В первом тайме преимуществом владели хозяева, гости практически не угрожали воротам соперника. Подопечным Гончаренко не хватало идей для завершения атак, неточные удары и надежная игра Беленова не позволили армейцам открыть счет. Самый опасный момент произошел в середине тайма, когда Дзагоев сделал выверенную подачу на Арнора Сигурдссона, но исландец с метра попал в штангу.

В начале второго тайма на поле вместо нападающего Федора Чалова появился Илья Шкурин. Преимущество армейцы сохранили, но дело редко доходило до ударов. На 72-й минуте Шкурин пробил по воротам Беленова из пределов штрафной площади, но удар получился слабым из-за того, что игрок поскользнулся в последний момент. Подачи в штрафную "Уфы" не представляли особой опасности, уфимцы завершили шестой матч в чемпионате нулевой ничьей.