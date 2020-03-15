Каток, на котором тренируется фигуристка Медведева, закрыт на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Каток Cricket club в Торонто, на котором проводит тренировки российская фигуристка Евгения Медведева, закрылся на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщила Медведева.

"Cricket Club закрылся на карантин", - написала спортсменка.

Медведевой 20 лет, она двукратный серебряный призер Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, также дважды становилась первой в финале Гран-при.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.