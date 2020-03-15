Гендиректор "Уфы" поблагодарил ЦСКА за сохранение футбольного антуража на матче РПЛ

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поблагодарил сотрудников московского ЦСКА за сохранение футбольного антуража на матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на введенные ограничения по количеству зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение массовых мероприятий с общим количеством участников свыше 5 тысяч человек, из-за чего организаторы вынуждены снижать количество билетов, поступающих в продажу.

"Мы играли в свою игру, организованно, не дали сопернику создать явных голевых моментов, пытались играть в контратаку, - сказал Газизов. - Моменты у нас были, но ничья - закономерный итог, хотел бы поздравить тренеров и команду. И очень большое спасибо хотел бы сказать болельщикам, которые приехали на матч и поддержали команду, это дало определенный импульс, их было слышно".

"Надо признать, что если бы мы играли без ограничений с ЦСКА, то трибуны были бы, наверное, на три четверти полны, - добавил собеседник агентства. - Антураж был бы более футбольный, но он все равно был, спасибо коллегам из ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы ограничений не было, но то, что сегодня происходит в мире, накладывает определенный отпечаток на наши действия. Мы будем терпеть, и когда все наладится, футбол в более полной мере вернется в нашу жизнь".

В нынешнем сезоне "Уфа" является одним из лидеров РПЛ по количеству матчей без пропущенных голов (11). "Тренерский штаб прививает команде желание играть в обороне с быстрым переходом в атаку, это сложная игра, на сегодня можно сказать, что несколько грандов в Европе показывают такую игру и обыгрывают более атакующие команды. Мы выбрали эту модель, она приносит свои определенные плоды. Я благодарен футболистам, потому что в такой футбол сложно играть", - заключил Газизов.