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Футбол в России

Гендиректор "Уфы" поблагодарил ЦСКА за сохранение футбольного антуража на матче РПЛ

Шамиль Газизов отметил, что если бы на встрече не было ограничений по числу зрителей, трибуны заполнились бы на три четверти

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поблагодарил сотрудников московского ЦСКА за сохранение футбольного антуража на матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на введенные ограничения по количеству зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение массовых мероприятий с общим количеством участников свыше 5 тысяч человек, из-за чего организаторы вынуждены снижать количество билетов, поступающих в продажу.

"Мы играли в свою игру, организованно, не дали сопернику создать явных голевых моментов, пытались играть в контратаку, - сказал Газизов. - Моменты у нас были, но ничья - закономерный итог, хотел бы поздравить тренеров и команду. И очень большое спасибо хотел бы сказать болельщикам, которые приехали на матч и поддержали команду, это дало определенный импульс, их было слышно".

"Надо признать, что если бы мы играли без ограничений с ЦСКА, то трибуны были бы, наверное, на три четверти полны, - добавил собеседник агентства. - Антураж был бы более футбольный, но он все равно был, спасибо коллегам из ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы ограничений не было, но то, что сегодня происходит в мире, накладывает определенный отпечаток на наши действия. Мы будем терпеть, и когда все наладится, футбол в более полной мере вернется в нашу жизнь".

В нынешнем сезоне "Уфа" является одним из лидеров РПЛ по количеству матчей без пропущенных голов (11). "Тренерский штаб прививает команде желание играть в обороне с быстрым переходом в атаку, это сложная игра, на сегодня можно сказать, что несколько грандов в Европе показывают такую игру и обыгрывают более атакующие команды. Мы выбрали эту модель, она приносит свои определенные плоды. Я благодарен футболистам, потому что в такой футбол сложно играть", - заключил Газизов.

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