Французский футбольный клуб ПСЖ приостановил тренировки из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Все команды, входящие в структуру французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), отменили тренировки из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что все спортивные мероприятия будут приостановлены с понедельника. Вопрос по поводу возобновления тренировочных занятий рассмотрят в среду.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

К настоящему моменту, по данным медицинских властей на середину дня субботы, от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, во Франции 91 умер человек. Инфицированы 4,5 тыс. человек, при этом в тяжелой форме болезнь протекает у 300 пациентов.