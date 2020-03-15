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Футбол в России

Газзаев: отсутствие побед ЦСКА в последних играх связано с ошибками в подготовке к сезону

Армейцы не могут взять верх на протяжении пяти матчей

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Последние результаты ЦСКА в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) связаны с тем, что командой были допущены ошибки в предсезонной подготовке. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

ЦСКА не может победить в последних пяти официальных матчах сезона. В 22-м туре чемпионата России армейцы сыграли вничью с "Уфой" (0:0). Подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место с 36 очками.

"После возобновления чемпионата ЦСКА, к моему великому сожалению, показывает крайне неудачные результаты. Я думаю, что были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке, - сказал Газзаев. - Иначе чем объяснить такое выступление? Почти полтора месяца готовились, за это время команда должна была подойти в отличной функциональной, тактической и технической готовности, но мы увидели совсем другое".

В 23-м туре армейцы сыграют дома с лидером чемпионата "Зенитом".

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Российский футбол
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